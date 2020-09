Portraits d’Amérique 3/8 – «Joe Biden doit nous vendre du rêve» Karla Moncada espère que les supporters de Bernie Sanders et les Hispaniques se mobiliseront pour le démocrate Jo Biden, malgré ses réserves pour le candidat démocrate. Jean-Cosme Delaloye New York

Karla Moncada dans les rues de Brooklyn à New York. Elle a soutenu Bernie Sanders et s’engage pour Joe Biden cette année. Jean-Cosme Delaloye

Portraits d’Amérique: Ma vie sous Trump 3/8 Afficher plus Les Américains abordent la présidentielle du 3 novembre profondément divisés entre les pro-Trump qui vénèrent le président et les anti-Trump qui le rejettent en bloc. Pour comprendre cette élection cruciale pour l’avenir de la démocratie américaine, nous rencontrons chaque semaine huit électrices et électeurs des deux camps. Troisième portrait: celui d’une jeune supportrice de Bernie Sanders, représentant l’aile gauche du parti démocrate, un courant qui n’avait pas voté en bloc pour Hillary Clinton en 2016.



Le jour d’avril où Bernie Sanders a annoncé son retrait de la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine, Karla Moncada a pleuré. «Bernie est un rêveur», glisse la mère de famille âgée de 36 ans et originaire d’Amérique centrale. «Pour moi, il avait les réponses aux problèmes de notre temps, l’éducation et l’assurance maladie qui nous donne le droit à la vie.»

Épisode 1: Le maire de l’espoir face au président de la peur

Épisode 2: Maire de la capitale du «Trumpland»

Née dans une ville pauvre du Honduras, Karla Moncada a appris les règles de la survie dès son plus jeune âge. À 16 ans, elle a dû quitter son grand-père qui l’avait élevée pour venir aux États-Unis. «Les gens pensent que nous immigrons par choix, mais c’est une nécessité», explique-t-elle, submergée par l’émotion à la table d’un café de Brooklyn.

«J’ai appris à aimer ce pays, mais me suis rendu compte que ce pays ne m’aimait pas en retour» Karla Moncada

Comme beaucoup de sans-papiers, elle a effectué la périlleuse traversée du désert entre le Mexique et les États-Unis et a connu une adaptation difficile. «Les trois premières années ici, j’étais déprimée», dit-elle. «J’ai appris à aimer ce pays, mais me suis rendu compte que ce pays ne m’aimait pas en retour. Alors je me suis mise à chercher des moyens de changer cette réalité.»

De nombreux électeurs latinos soutenaient Bernie Sanders. Dans certains États, Joe Biden peine aujourd’hui à les convaincre de voter pour lui. AFP

La jeune femme a régularisé sa situation et s’est lancée dans le volontariat. En 2016, elle s’est profondément identifiée à Bernie Sanders et a fait partie des nombreux supporters du sénateur progressiste du Vermont âgé de 78 ans, qui ont refusé de soutenir Hillary Clinton, la candidate démocrate à la Maison-Blanche. «Ce fut une grande erreur, mais c’était une question de revanche», admet-elle. «Nous avions l’impression que le parti démocrate avait empêché Bernie de remporter l’investiture.»

Le désaveu des électeurs de Bernie Sanders pour Hillary Clinton avait pesé lourd en 2016. La démocrate avait par exemple perdu près de 44’000 voix face à Donald Trump en Pennsylvanie alors que Jill Stein, la candidate du Parti écologiste qui avait bénéficié du soutien de nombreux fans de Bernie, en avait obtenu 49’000.

Un soutien pour Joe Biden

Même si elle n’est pas convaincue par Joe Biden, Karla Moncada soutient le candidat démocrate à la Maison-Blanche à l’image du mouvement Vote Trump Out, un groupe qui réunit des fans de Bernie Sanders prêts à voter pour Joe Biden cette année. «C’est une pilule difficile à avaler mais au moins ce candidat que nous n’apprécions pas particulièrement nous offre un espoir de changement», explique Karla Moncada. «Alors que nous avons l’impression que le président hait les gens comme nous.»

«C’est une pilule difficile à avaler mais au moins ce candidat que nous n’apprécions pas particulièrement nous offre un espoir de changement» Karla Moncada

Karla Moncada est consciente des difficultés de Joe Biden pour mobiliser la communauté hispanique. «Joe Biden doit nous vendre un rêve», glisse-t-elle. «Nous les Hispaniques sommes des attrape-rêves. Nous sommes venus dans ce pays pour ça. Bernie nous donnait de l’espoir. Joe Biden ne l’a pas fait jusqu’ici. Quand les Latinos voient Trump, ils voient un homme qui a fait fortune dans les affaires. Ils ne savent pas qu’il a hérité la fortune de son père et a fait faillite, car celui-ci leur vend du rêve.»

Joe Biden tend la main aux Latinos

Joe Biden a fait campagne mercredi auprès de la communauté hispanique de Floride et a diffusé ces derniers jours plusieurs spots publicitaires ciblant les Latinos. Sa cote varie d’ailleurs au sein d’une communauté hispanique qui n’est pas homogène.

Malgré ses difficultés auprès des immigrés cubains en Floride, sensibles à la politique anticastriste des républicains, Joe Biden fait largement la course en tête auprès des Américains issus de l’immigration mexicaine et centraméricaine en Arizona, selon un sondage du New York Times publié vendredi.

«Le président essaie de nous diviser», glisse Karla Moncada en soupirant. «Il essaie de nous faire croire que sa politique anti-immigration à la frontière des États-Unis et du Mexique ne concerne que les Mexicains et les Centraméricains et pas les Cubains de Floride. Nous devons réaliser que nous sommes tous les mêmes.»

Alexandria Ocasio-Cortez est la jeune star hispanique de l’aile gauche du parti démocrate au Congrès et représente la relève de Bernie Sanders. AFP

Karal Moncada admire la carrière d’Alexandria Ocasio-Cortez, la jeune star hispanique de l’aile gauche du parti démocrate au Congrès, mais ne s’identifie pas complètement à celle qui incarne la relève de Bernie Sanders à Washington. «Je ne pense pas que le gouvernement doit tout nous donner», glisse-t-elle. «Nous devons nous engager pour notre communauté parce que nous sommes des battants.»

Karla Moncada a créé en avril avec 6 mamans de l’école de ses enfants un fond pour venir en aide aux familles touchées par le Covid-19. Elle a aussi entamé des études pour devenir enseignante et accomplir un rêve qu’elle a pour tous les Américains comme elle: «Nous ne voulons pas survivre, nous voulons vivre.»