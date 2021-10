Diplomatie – Joe Biden et Xi Jinping prévoient un entretien «virtuel» avant fin 2021 Les deux présidents se sont déjà téléphoné à deux reprises, mais il s’agirait cette fois d’avoir «la possibilité de se voir, même si ce n’est que virtuellement».

Xi Jinping ne devrait pas se rendre pas à la fin du mois au sommet du G20 de Rome. AFP

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont un «accord de principe» pour avoir d’ici la fin de l’année un entretien «virtuel», a indiqué mercredi un haut responsable de la Maison-Blanche.

Les deux hommes se sont déjà téléphoné à deux reprises, mais il s’agirait cette fois pour eux d’avoir «la possibilité de se voir, même si ce n’est que virtuellement» selon cette même source, qui a demandé l’anonymat. Elle faisait ainsi référence aux informations de presse selon lesquelles le dirigeant chinois ne se rendrait pas à la fin du mois au sommet du G20 de Rome.

Le haut responsable a indiqué que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan avait eu mercredi six heures d’entretien «franc», «respectueux» et «portant sur de nombreux sujets» avec Yang Jiechi, le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, à Zurich (Suisse). Il s’agissait, selon la source à la Maison-Blanche, de «poursuivre» le dialogue entre les deux superpuissances après l’entretien téléphonique des deux présidents le 9 septembre.

«Intérêt à travailler ensemble»

Jake Sullivan a selon la source notamment évoqué la question de la lutte contre le changement climatique comme un domaine dans lequel États-Unis et Chine ont «intérêt à travailler ensemble». Mais il a expliqué que d’éventuels engagements de la Chine en faveur du climat ne seraient pas une «faveur» faite aux Américains, donnant le droit à Pékin de demander des concessions en retour.

Le conseiller à la sécurité nationale a aussi fait part de la «préoccupation» des États-Unis face aux actions de la Chine dans le Xinjiang, à Hong Kong, dans la mer de Chine méridionale ou vis-à-vis de Taïwan. Joe Biden répète régulièrement qu’il accepte la «compétition», mais qu’il ne veut pas de conflit avec la Chine même si les contentieux ne manquent pas, qu’il s’agisse du commerce ou des questions de sécurité.

Jake Sullivan doit se rendre également à Bruxelles pour rencontrer de hauts responsables des institutions européennes et de l’Otan, ainsi qu’à Paris pour une réunion avec son homologue français Emmanuel Bonne.

