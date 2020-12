Ultime campagne – Joe Biden part à l’assaut de la Géorgie L’État du Sud ouvre son vote anticipé pour le second tour de l’élection sénatoriale. Si les démocrates remportent les deux sièges, ils seront majoritaires au Sénat. Jean-Cosme Delaloye, New York

Une victoire des démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff au second tour de l’élection sénatoriale de Géorgie, le 5 janvier, permettrait de faire basculer la majorité républicaine au Sénat. AFP

«Géorgie, oh Géorgie, je ne trouve aucun répit, juste une vieille et douce chanson me fait garder la Géorgie à l’esprit.» La passion de Ray Charles pour l’État du sud des États-Unis où il est né est aujourd’hui partagée par la classe politique américaine et par Joe Biden. Le futur président est attendu ce mardi à Atlanta, la capitale de l’État, pour faire campagne aux côtés de Raphael Warnock et de Jon Ossoff, les deux candidats démocrates au second tour de l’élection sénatoriale du 5 janvier prochain.

L’enjeu de ce scrutin est capital. S’ils remportent ces deux sièges, les démocrates récupéreront la majorité au Sénat à Washington. Et Joe Biden obtiendrait une marge de manœuvre plus grande pour tourner la page des années Trump.