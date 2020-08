États-Unis – Joe Biden promet de rendre son âme à l’Amérique Le candidat démocrate à la Maison Blanche a accepté jeudi soir l’investiture de son parti pour la présidentielle et a promis la stabilité et l’union. Daniel Klopfenstein

Joe Biden avec son épouse Jill à Wilmington à l’issue de son discours pour accepter l’investiture du parti démocrate. AFP

Joe Biden a accepté jeudi soir l’investiture du parti démocrate à l’élection présidentielle en promettant de de rendre «son âme» et sa stabilité à l’Amérique après quatre ans de Donald Trump à la Maison Blanche. L’ancien vice-président de Barack Obama a invoqué les tragédies qu’il a dû confronter pour rassurer ses concitoyens. «Je vous donne ma parole, si vous me confiez la présidence, je vais aller chercher ce qu’il y a de mieux en nous, et non pas ce qu’il y a de pire», a-t-il déclaré en introduction de son discours. «Je vais être un allié de la lumière et non pas de la pénombre.»