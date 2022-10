États-Unis – Joe Biden promet plus de sanctions contre l’Iran devant la répression Washington a décidé d’infliger de nouvelles sanctions contre Téhéran après la violente répression des manifestations en Iran.

Mahsa Amini avait été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour «port de vêtements inappropriés» par la police des mœurs, avant de décéder le 16 septembre à l’hôpital. (Image d’illustration) AFP

Joe Biden a fait savoir lundi dans un communiqué que «cette semaine, les États-Unis infligeront de nouvelles sanctions aux auteurs de violences contre des manifestants pacifiques» en Iran.

Le président américain se dit «gravement préoccupé par les informations sur la répression toujours plus violente contre des manifestants en Iran, y compris des étudiants et des femmes» et promet: «Les États-Unis sont aux côtés des femmes iraniennes et de tous les citoyens iraniens dont le courage est une inspiration pour le monde.»

Les États-Unis sont «alarmés et révoltés» par la répression exercée par les autorités iraniennes contre des manifestations étudiantes, avait auparavant dit la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre.

Accusations de l’ayatollah Khamenei

De violents affrontements ont éclaté entre étudiants et forces de sécurité dans une grande université de Téhéran, plus de deux semaines après le début des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, ont indiqué lundi des médias d’État et des ONG. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a accusé lundi les ennemis jurés que sont les États-Unis et Israël d’avoir fomenté ce mouvement de contestation antigouvernemental.

«La manière dont le gouvernement iranien traite les femmes et cette violente répression de manifestations pacifiques (…) sont justement le genre de comportements qui poussent les jeunes Iraniens talentueux à quitter leur pays par milliers en quête de dignité et de perspectives», a encore dit la porte-parole de Joe Biden.

Karine Jean-Pierre a toutefois estimé que les États-Unis pouvaient d’une part condamner cette répression, et de l’autre poursuivre les négociations pour tenter de ressusciter l’accord international de 2015 sur le nucléaire iranien.

«La meilleure manière»

Cet accord est «la meilleure manière selon nous d’aborder le problème nucléaire», a-t-elle assuré. «Tant que nous estimerons que poursuivre (ces) discussions est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis, nous le ferons.»

«Au plus fort de la Guerre froide, quand le président Reagan appelait l’Union soviétique ‘‘l’empire du mal’’, il menait également des négociations de contrôle des armements» avec les Russes, a-t-elle justifié. Washington avait déjà annoncé le 22 septembre une salve de sanctions visant la police des mœurs iranienne et plusieurs responsables de la sécurité.

Mahsa Amini, 22 ans, avait été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour «port de vêtements inappropriés» par la police des mœurs chargée de faire respecter le code vestimentaire strict en République islamique. Les femmes doivent se couvrir les cheveux et n’ont pas le droit de porter des manteaux courts ou serrés ou des jeans troués. Elle est décédée le 16 septembre à l’hôpital.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.