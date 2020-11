46e président des États-Unis – Joe Biden relègue Donald Trump au rôle de figurant sur l’économie Le président-élu a présenté lundi à Wilmington son plan économique après avoir réuni des grands patrons et des responsables des principaux syndicats. Jean-Cosme Delaloye, New York

Joe Biden et Kamala Harris présentent leur programme économique visant à concilier les attentes des grandes entreprises avec celles des travailleurs. AFP

Joe Biden et Kamala Harris poursuivent leur stratégie consistant à faire fondre l’influence de Donald Trump aux États-Unis afin de préparer leur arrivée à la Maison-Blanche en janvier prochain. Lundi, ils ont occupé le terrain en s’attaquant à l’une des principales préoccupations des Américains: l’économie. Le président-élu et sa future vice-présidente ont effectué un grand écart politique en conviant à une table ronde virtuelle les patrons de certains des plus grands groupes américains et les responsables des principaux syndicats.

Dans le camp des patrons, le président-élu et la future présidente avaient notamment convié Mary Barra, la

P-DG de General Motors, Satya Nadella, le patron de Microsoft, et Brain Cornell, le patron des hypermarchés Target. Dans celui des travailleurs, on retrouvait Rory Gamble, le premier patron noir du syndicat automobile UAW, et Richard Trumka, le président du conglomérat de syndicats AFL-CIO.