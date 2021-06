Relations diplomatiques – Joe Biden rencontrera Guy Parmelin et Ignazio Cassis le 15 juin Guy Parmelin et Ignazio Cassis discuteront avec Joe Biden mardi prochain à Genève. Une éventuelle rencontre entre le président de la Confédération et Vladimir Poutine est également en cours de discussions.

Le président américain Joe Biden rencontrera Guy Parmelin et Ignazio Cassis à Genève le 15 juin. KEYSTONE/AP/Patrick Semansky

Le président américain Joe Biden rencontrera le président de la Confédération Guy Parmelin et le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis à Genève mardi prochain. Soit un jour avant de s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine.

«Les préparatifs (endroit, heure, agenda des discussions) sont en cours», a écrit la porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Elisa Raggi à Keystone-ATS mercredi, confirmant une information du Blick-Online. Concernant une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine, des clarifications sont en cours.

Une demande suisse de rencontre entre Guy Parmelin et Vladimir Poutine est sur la table à Moscou et fera l’objet d’une décision et d’une communication ultérieure, a déclaré Stanislav Smirnov, porte-parole de l’ambassade de Russie à Berne, à Keystone-ATS.

Biden et Poutine en voyage

Joe Biden effectue son premier voyage à l’étranger depuis qu’il est président des États-Unis. Il se rend au sommet du G7 au Royaume-Uni de vendredi à dimanche, avant de participer au sommet de l’Otan lundi en Belgique. Une réunion entre les États-Unis et l’Union européenne aura lieu le même jour à Bruxelles, avant que Joe Biden ne vienne à Genève.

Quant à Vladimir Poutine, il s’agira de son premier voyage à l’étranger depuis le début de la crise du coronavirus.

ATS

