Diplomatie – Joe Biden rencontrera Justin Trudeau «le mois prochain» La rencontre entre Joe Biden et le premier ministre canadien sera la première rencontre officielle du nouveau président américain.

L’entretien téléphonique, premier appel de Joe Biden à un dirigeant étranger selon la Maison-Blanche, s’est déroulé sur un «ton très chaleureux». AFP

Justin Trudeau et Joe Biden ont eu vendredi une conversation téléphonique «chaleureuse» au cours de laquelle ils ont décidé de se rencontrer «le mois prochain», a annoncé le bureau du Premier ministre canadien.

Lors d’une conversation d’une trentaine de minutes, le nouveau président américain et Justin Trudeau «ont convenu de se rencontrer le mois prochain pour faire progresser le travail important qui consiste à renouveler l’amitié profonde et durable entre le Canada et les États-Unis», selon un communiqué.

Les modalités de cette rencontre bilatérale -en virtuel ou en présentiel- ainsi que la date, restent à préciser, indique-t-on dans l’entourage de Justin Trudeau. L’entretien téléphonique, premier appel de Joe Biden à un dirigeant étranger selon la Maison-Blanche, s’est déroulé sur un «ton très chaleureux», a précisé à l’AFP le bureau de Justin Trudeau.

Le projet Keystone XL évoqué

Les deux hommes ont abordé toute une série de sujets comme la lutte contre la pandémie de coronavirus, qui a entraîné la fermeture de la frontière entre les deux pays depuis mars dernier, la défense de l’environnement ou la relation «économique extraordinaire et très étroite» entre les deux voisins, selon le communiqué.

Justin Trudeau et Joe Biden ont également discuté du premier sujet de discorde entre les deux pays: la décision du nouveau président américain de bloquer la construction de l’oléoduc Keystone XL soutenu par Ottawa mais dénoncé par Washington pour son impact environnemental. «Le Premier ministre a exprimé la déception du Canada quant à la décision des États-Unis à l’égard du projet Keystone XL», a indiqué son bureau.

«Le Premier ministre a souligné les avantages importants que procure la relation bilatérale en matière d’énergie sur le plan de l’économie et de la sécurité énergétique. Il a également souligné son appui aux travailleurs du secteur de l’énergie». Le Premier ministre canadien, qui entretenait des relations notoirement difficiles avec Donald Trump, avait salué une «nouvelle ère» dans les relations entre les deux pays, lors d’une conférence de presse vendredi matin.

AFP