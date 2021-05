Sommet diplomatique – Biden et Poutine vont se rencontrer à Genève le 16 juin L’entourage des deux chefs d’État finalise l’organisation d’un sommet russo-américain sur les bords du Léman les 15 et 16 juin. Alain Jourdan

Les deux hommes ont eu l’occasion de se rencontrer à plusieurs reprises par le passé, lorsque Joe Biden était vice-président et Vladimir Poutine premier ministre. Ici en 2011, lors d’une rencontre à Moscou. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) KEYSTONE

Joe Biden et Vladimir Poutine vont se rencontrer à Genève à la mi-juin après le sommet du G7 organisé en Grande-Bretagne les 12 et 13 juin. La chaîne CNN a été la première à l’annoncer ce mardi après-midi après avoir eu confirmation par deux hauts responsables de l’administration Biden de l’organisation d’un sommet les 15 et 16 juin. Quelques minutes plus tard, le Kremlin ainsi que le président de la Confédération, Guy Parmelin, l’ont également confirmé.

Selon nos informations, cette rencontre pourrait se tenir à l’Hôtel Intercontinental à Genève, qui a depuis toujours les faveurs de la Maison-Blanche. Dimanche matin, les conseillers à la sécurité nationale américain et russe Jake Sullivan et Nikolaï Patrouchev s’y seraient rencontrés. Toujours selon nos informations, l’option d’un tête-à-tête des deux chefs d’État dans les salons du Palais des Nations a été écartée à cause des travaux en cours. D’autres réunions devraient avoir lieu dans les prochains jours pour régler les questions liées à la sécurité de cet événement hautement politique et médiatique, mais surtout très attendu après les sujets de tension de ces dernières semaines.