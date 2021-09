Front anti-Pékin – Joe Biden réunit le «Quad» pour contrer la Chine Après l’alliance AUKUS et les sous-marins nucléaires australiens, voici le sommet des quatre grandes démocraties de la région indo-pacifique. Andrés Allemand Smaller

Après un premier sommet virtuel du Quad en mars, le président Joe Biden réunit en présentiel, ce vendredi à Washington, le premier ministre australien Scott Morrison, son homologue japonais Yoshihide Suga et le leader indien Narendra Modi. AFP

Pas une minute à perdre. À peine terminé fin août le retrait chaotique d’Afghanistan, le président Joe Biden a surpris la planète jeudi passé en annonçant la nouvelle alliance sécuritaire AUKUS entre États-Unis, Royaume-Uni et Australie. Une alliance pour contrer la Chine. À présent, le locataire de la Maison-Blanche fait un pas de plus pour confirmer son pivot stratégique vers l’Asie. Ce vendredi à Washington se tient le premier sommet en présentiel du «Quad» – le partenariat américain avec l’Australie, l’Inde et le Japon pour défendre les intérêts de ces quatre grandes démocraties de la région indo-pacifique. En homme pressé, il a refusé de reporter le rendez-vous avec les premiers ministres Narendra Modi, Scott Morrison et Yoshihide Suga, alors même que ce dernier termine son mandat jeudi prochain!