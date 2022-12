États-Unis – Joe Biden signe une loi protégeant le mariage homosexuel Le mariage homosexuel est garanti par la Cour suprême depuis 2015, mais l’inquiétude régnait après la volte-face de la haute cour sur l’avortement.

Devant des milliers d’invités, Joe Biden a apposé sa signature sur le texte de loi à la Maison-Blanche, mardi 13 décembre 2022. Getty Images via AFP

Joe Biden a signé mardi à la Maison-Blanche, devant des milliers d’invités, une loi protégeant le mariage homosexuel dans l’ensemble des États-Unis.

En promulguant ce texte, le président américain a salué «une avancée cruciale vers l’égalité, la liberté et la justice, pas seulement pour quelques-uns mais pour tout le monde». Il s’agit d’un moment particulier pour le président américain, qui, il y a dix ans, avait marqué les esprits en se disant publiquement favorable au mariage pour tous alors qu’il était vice-président de Barack Obama.

Joe Biden a invité, dans les jardins de la Maison-Blanche, «un groupe de parlementaires» du parti démocrate et de l’opposition républicaine, ainsi que des «militants et des personnes ayant engagé des procédures judiciaires sur le mariage pour tous» dans le pays, a dit sa porte-parole Karine Jean-Pierre lundi. Des invités du monde de la musique et du spectacle étaient aussi présents.

«Tranquillité»

Cette loi va «apporter de la tranquillité d’esprit aux millions de couples LGBTQI+ et interethniques qui disposent désormais des droits et des protections qui leur sont dus ainsi qu’à leurs enfants», a dit Karine Jean-Pierre qui est aussi la première femme noire et lesbienne à être porte-parole de la Maison-Blanche.

Les unions entre personnes de même sexe sont garanties par la Cour suprême des États-Unis depuis 2015. Mais après la volte-face historique de la haute cour sur l’avortement en juin, nombre de progressistes craignent que ce droit ne soit lui aussi détricoté.

La loi promulguée mardi abroge des législations antérieures définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme. Et interdit aux agents d’état civil --quel que soit l’État dans lequel ils travaillent-- de discriminer les couples «en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine».

Elle a été votée au Congrès par l’ensemble des élus démocrates et 39 républicains, tandis que 169 membres du parti conservateur s’y sont opposés. Une large majorité d’Américains soutient le mariage entre personnes de même sexe, y compris dans les rangs républicains. Mais la droite religieuse y reste majoritairement opposée.

«Qui aimez-vous?»

Karine Jean-Pierre a rappelé lundi que le président américain avait été l’un des premiers responsables politiques à soutenir, au sommet de l’État, le mariage homosexuel. En 2012, Joe Biden était vice-président. Et il avait d’une certaine manière grillé la politesse à Barack Obama en se disant publiquement favorable au mariage pour tous, alors que la Maison-Blanche cherchait encore la meilleure manière d’officialiser la position du président démocrate, qui lançait alors sa campagne pour un second mandat.

«Il s’agit d’une question simple: qui aimez-vous? Qui aimez-vous et serez-vous fidèle à la personne que vous aimez», avait dit Joe Biden, lors d’un entretien télévisé très commenté. «Je n’ai pas le moindre problème avec le fait que des hommes épousent des hommes et que des femmes épousent des femmes avec exactement les mêmes droits que des hommes épousant des femmes», avait-il déclaré.

Une fois arrivé à la Maison-Blanche, le démocrate de 80 ans avait choisi comme ministre des Transports Pete Buttigieg, devenu la première personne ouvertement homosexuelle confirmée à ce niveau de responsabilité par le Sénat. Joe Biden a par ailleurs lancé des passeports américains permettant de se déclarer de genre «X», et non pas seulement «H» (homme) ou «F» (femme). Il a aussi levé l’interdiction aux personnes transgenres de servir dans l’armée, qui avait été mise en place par Donald Trump.

AFP

