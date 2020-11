Transition à la Maison-Blanche – Joe Biden tourne sans attendre la page Trump Après les festivités de ce week-end dans sa ville de Wilmington, le futur 46e président des États-Unis doit nommer lundi sa future task force pour lutter contre le Covid-19. Jean-Cosme Delaloye Wilmington (Delaware)

Joe Biden a célébré sa victoire pour la Maison-Blanche samedi soir dans sa ville de Wilmington. AFP

Le lendemain de fête a commencé dimanche matin pour Joe Biden par un passage à l’église et au cimetière dans sa ville de Wilmington. Pendant que le futur 46e président des États-Unis se recueillait sur la tombe de son fils Beau, de sa fille Naomi et de sa première femme Neila, l’équipe de celui-ci préparait déjà la transition. Un site internet et des comptes Twitter, Instagram et Facebook étaient lancés. Ce lundi, Joe Biden et sa future vice-présidente Kamala Harris doivent annoncer la création d’une task force de scientifiques et d’experts pour lutter contre la pandémie de Covid-19.