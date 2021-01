Cérémonie d’investiture – Joe Biden: «Un jour nouveau se lève sur l’Amérique» Le 46e président des États-Unis a prêté serment dans une capitale vide, en état de siège. Donald Trump a été le grand absent de la cérémonie. Virginie Lenk

Joe Biden est assermenté par le président de la Cour suprême John Roberts, la main posée sur la Bible que tient Jill Biden, le 20 janvier 2021 sur les marches du Capitole, à Washington. keystone-sda.ch

C’est un homme qui se tient droit et qui parle à un peuple invisible. Ou plutôt aux 190’000 drapeaux plantés sur le National Mall, symbole de l’Amérique absente à cette investiture hors du commun. Le silence est assourdissant. Et les mots, peut-être, d’autant plus entendus.

«Nous revoici unis et indivisibles.» Joe Biden est debout sur les marches du Capitole, temple sacré de la démocratie bafoué le 6 janvier par les plus fanatiques partisans de Donald Trump. Par leur violence, ils ont enfermé la cérémonie d’investiture dans une forteresse, dans une capitale en état de siège, gardée par 25’000 soldats avec gilet pare-balles et revolver attaché à la cuisse. À défaut d’une foule en liesse, 2000 invités et journalistes triés sur le volet se partagent les tribunes clairsemées.