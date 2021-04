États-Unis et climat – Joe Biden, une bouffée d’air frais pour la planète La Maison-Blanche accueillera virtuellement cette semaine une quarantaine de chefs d’État pour un sommet qui marque le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique. Jean-Cosme Delaloye New York

L’administration Biden pourrait annoncer à la veille de son sommet climatique un plan pour réduire les émissions américaines de CO₂ d’au moins 50% d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 2005. Keystone

Les temps changent à Washington et le déni du réchauffement de la planète entretenu pendant quatre ans par Donald Trump est bien révolu. Joe Biden a convié 40 chefs d’État pour un sommet virtuel sur le climat jeudi et vendredi 22 et 23 avril. Parmi les pays invités, on retrouve la Chine, l’Inde, la Russie, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, mais pas la Suisse.

Les enjeux du sommet

Le président américain Joe Biden a fait de la lutte contre le réchauffement climatique l’une de ses priorités. AFP

Joe Biden a une priorité: rattraper le temps perdu par Donald Trump lorsque celui-ci a retiré en juin 2017 les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat. À peine installé à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, le nouveau président des États-Unis a annoncé le retour des États-Unis dans l’Accord de Paris. Dans la foulée, il a organisé le sommet climatique de cette semaine.