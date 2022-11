Les nombreux enjeux des Midterms

Ce mardi 8 novembre, deux ans après la présidentielle, ont lieu les élections américaines de mi-mandat, les Midterms. Joe Biden parviendra-t-il à conserver ses minces majorités au Congrès? Ou rendra-t-il le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants aux républicains, qui tenteront d’entraver la politique du président? Ce scrutin se convertit de fait en référendum sur l’occupant de la Maison-Blanche. En plus de 160 ans, le parti du président n’a que très rarement échappé au vote sanction.

Dans le détail, comme c’est le cas tous les deux ans, l’ensemble des 435 sièges de la Chambre américaine des représentants sont remis en jeu. Pour le Sénat, qui compte 100 élus – les mandats durent six ans –, plus d’un tiers de sièges sont renouvelés, soit 35. Les Américains éliront également certains de leurs gouverneurs (dans 36 États sur 50) et toute une série d’élus locaux, qui décident des politiques de leur État en matière d’avortement, de régulation environnementale, etc.