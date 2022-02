Guerre en Ukraine – Joe Biden veut éviter toute intervention militaire

Kessava Packiry - New York

Au cinquième jour de l’offensive russe en Ukraine, et au lendemain des menaces nucléaires brandies par Vladimir Poutine, Joe Biden s’est entretenu lundi soir par visioconférence avec ses alliés, afin de «coordonner une réponse unie», face à la Russie. La rencontre, qui a duré près d’une heure et demie, réunissait les dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie de la Pologne, du Japon, de la Roumanie et de la Grande-Bretagne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était également présente, tout comme le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.