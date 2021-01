Passation des pouvoirs – Joe Biden veut tourner la page Trump sans attendre À peine investi, mercredi, le nouveau président des États-Unis signera une série de décrets pour démanteler l’héritage de Donald Trump sur le climat, la gestion de la pandémie et l’immigration. Jean-Cosme Delaloye Washington

À la veille de son départ pour Washington, Joe Biden a participé, lundi, à une distribution de nourriture à Philadelphie. Le futur président compte signer plusieurs décrets le jour de son investiture, mercredi. AFP

Il s’est donné dix jours pour marquer la rupture avec Donald Trump. Mais dès les premières heures de sa présidence, Joe Biden a prévu de signer une série de décrets exécutifs pour rompre avec le mandat de Donald Trump. Une fois que le nouveau président des États-Unis aura prêté serment, mercredi à midi sur les marches du Capitole, il commencera à mettre fin aux décisions politiques les plus controversées et critiquées de son prédécesseur. Il a notamment prévu de signer un décret qui ordonnera le retour des États-Unis dans l’Accord de Paris sur le climat et un autre qui mettra fin à l’interdiction pour les ressortissants de 13 pays musulmans d’entrer sur le territoire américain.