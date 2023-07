Festival Guitare en Scène – Joe Bonamassa et Sting déboulent à Saint-Julien Une belle affiche, solide et rétro, pour le 16e rendez-vous électrique de France voisine. Examen en détail. Jérôme Estebe

Sting fait son retour sur les planches du festival. Alexandre Coesnon

Le blues qui poisse. Le rock qui tache. La soul qui suinte. Voilà les trois mamelles de Guitare en Scène. Édition après édition, le festival de Saint-Julien sait nous tricoter des affiches typées et balèzes, avec plein d’électricité et de stars vénérables dedans.

N’y a t-on pas, par le passé, croisé ZZ Top, Jeff Beck, les Stooges ou les Scorpions? Cette année encore, la manifestation déroule un programme qui taloche avec Sting, Joe Bonamassa, Joss Stone, Porcupine Tree, Magma et maints autres. Amateurs d’électro suave et de chansons poétiques, passez votre chemin. Fans de guitares vintage qui hurlent, foncez.

Jauge à 5000

Né en 2007 de la passion d’un groupe de copains pour le blues et le hard, le festival de Saint-Julien collabore depuis une douzaine d’années avec le Montreux Jazz. Il peut accueillir 5000 spectateurs max par soir et s’articule sur deux scènes, l’une couverte, l’autre pas.

Comme d’ordinaire, il accueille, outre son menu d’apparat, quatre jeunes formations, sélectionnées par le biais d’un tremplin régional, qui tous les soirs ouvrent le bal. Au sein de ces jeunes turcs, avouons un faible pour les Lillois de Atlas Karma et leur pop inventive, à l’affiche du dimanche.

Joe Bonamassa, archétype du bluesman blanc virtuose. DR

Et le reste? Ce jeudi débarque un glorieux vétéran du blues blanc agile du plectre, Joe Bonamassa; une soulwoman poppy aux cheveux blonds, Joss Stone; et un héritier de Hendrix virtuose, Eric Gales. Le lendemain, voilà le GES All Star Band, qui abrite cinq anciens membres de Whitesnake, le chanteur croate Dino Jelusić, lui aussi ex-Whitesnake, et le duo français Ko Ko Mo, qui pratique un chouette rock abrasif à riffs et longs tifs.

Funk charnu

Le samedi devrait groover avec les Américains Vintage Trouble, artisans d’une soul à l’ancienne, et Nik West, bassiste chanteuse américaine au funk charnu et au look pittoresque. Sans oublier ce bon vieux Sting, bien sûr, que l’on ne présente guère.

Dimanche enfin, on file en orbite avec une énième mouture du légendaire Magma, pionnier du prog-jazz hexagonal, et les trois Anglais de Porcupine Tree, qui conjuguent metal et pop progressive avec un indémontable succès populaire. Cette ultime soirée sera encore l’occasion de retrouver Wishbone Ash, ou ce qu’il en reste, qui fut, au mitan des années 70, l’un des plus fameux groupes de hard mélodique britannique, connu pour ses savants entrelacs de… guitares.

Nik West, flamboyante bassiste d’Arizona au funk qui tache. DR

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.