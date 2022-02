Livre événement

– Joël Dicker sort un nouveau polar: 5 raisons de le lire, 5 raisons de le fuir Le romancier genevois publie «L’affaire Alaska Sanders» sous les couleurs de sa propre maison d’édition. Le thriller arrive en librairie le 3 mars. Pascale Zimmermann Corpataux

Joël Dicker dévoile les locaux de sa maison d’édition genevoise, Rosie & Wolfe, à deux pas du lac. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Joël Dicker, comme beaucoup de célébrités, divise. Il publie un nouveau roman? Ceux qui l’adorent guettent «L’affaire Alaska Sanders», en librairie le 3 mars. Le thriller boucle une trilogie, s’insérant entre «La vérité sur l’affaire Harry Quebert», auquel il offre un prolongement, et «Le livre des Baltimore». Ceux qui le boudent trouvent que Dicker écrit mal, que son style est bâclé, que ses polars ne tiennent pas la route. Ils le jugent d’autant plus durement qu’il est jeune, beau, riche, sympathique, populaire et reconnu dans la rue. Un clivage qui doit beaucoup aux positions de principe: est-il honorable d’apprécier un auteur à succès?