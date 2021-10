Courtisé sur le marché – Joël Genazzi ira-t-il au bout de son contrat au LHC? Le défenseur au No 79, envoyé prématurément à la douche vendredi soir face à Zurich, ne serait plus heureux dans la capitale olympique. Plusieurs équipes sont sur les rangs. Jérôme Reynard

Joël Genazzi est présent au sein de l’organisation des Lions depuis la saison 2013-2014 . KEYSTONE

Joël Genazzi ira-t-il au bout de son contrat à Lausanne? L’interrogation n’est pas dénuée de sens. Affecté par son rôle et son traitement depuis plusieurs mois au LHC, où il a été envoyé prématurément à la douche par le coaching staff vendredi soir face à Zurich (comme Jiri Sekac) - apparemment pour une histoire de téléphone portable sorti en pleine pause -, le No 79 ne serait plus heureux dans la capitale olympique.

L’information aurait d’ailleurs fait son chemin sur le marché, où plusieurs équipes de National League se seraient déjà renseignées en vue d’un éventuel transfert immédiat de l’ancien international. Mais selon nos informations, le club vaudois ne laissera pas partir Genazzi comme ça. Du moins pas sans obtenir une compensation, dans l’idéal sous forme d’échange, histoire de ne pas affaiblir le groupe.

Pas à Lugano

Joueur emblématique du LHC, présent au sein de l’organisation des Lions depuis la saison 2013-2014, le défenseur de 33 ans sera quoi qu’il arrive en fin de bail au printemps prochain. Mais la question est désormais de savoir s’il ira déjà au bout de son contrat.

Dans un premier temps, Joël Genazzi regardera ses coéquipiers à la télévision, samedi soir, lui qui n’est pas du voyage à Lugano, à l’instar de Jiri Sekac.

