Hockey sur glace – Joël Genazzi symbolise ce LHC qui refuse d’abdiquer Pour la première fois depuis le mois de septembre, Lausanne a gagné trois matches de rang. Joël Genazzi évoque ce qui a changé et pourquoi il ne faut pas enterrer les Lions dans la course aux préplay-off. Cyrill Pasche

Joël Genazzi a élevé son niveau de jeu au meilleur moment pour le LHC. Le taulier des Lions symbolise ce LHC qui refuse d’abdiquer. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les Lions gagnent enfin des matches (trois de suite pour la deuxième fois de l’exercice) mais restent toujours enlisés à la 13e place du classement de National League. La faute à des concurrents directs (Langnau, Ambri et Lugano) qui ne lâchent rien et qui, eux aussi, luttent pour éviter un play-out de tous les dangers contre la lanterne rouge (Ajoie) dans quelques semaines. «On ne peut compter que sur nous-mêmes», prévient le défenseur Joël Genazzi (34 ans), en prenant pour exemple Langnau (12e), que le LHC cherche à dépasser par tous les moyens, vainqueur «surprise» tant contre Fribourg-Gottéron et qu’à Bienne la semaine passée.