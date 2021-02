Football – Joël Monteiro rejoint YB... et Stade-Lausanne Indésirable au Lausanne-Sport depuis l'automne dernier après des débuts prometteurs en Super League, le jeune buteur a signé un contrat avec le club de la capitale, d'où il sera immédiatement prêté. Florian Vaney

Joel Monteiro, l’automne dernier, contre le FC Zurich. KEYSTONE

En 160 minutes de Super League, Joël Monteiro (21 ans) a réussi à se faire un nom. 160 minutes pour inscrire son premier but dans l'élite, être écarté du groupe de la première équipe au Lausanne-Sport et taper dans l’œil de certains clubs en vue. Il lui a fallu être patient, puisque sa dernière apparition avec le LS date du 5 septembre, mais sa chance ailleurs, il va l'avoir.

Young Boys, rien de moins que le triple champion de Suisse en titre, vient de lui proposer un très joli contrat: 3 ans et demi d'entente. Cap donc sur la capitale pour le Valaisan à l'ascension folle, lui qui évoluait encore au Team Vaud M21, en 1re ligue, la saison d'avant. Et à Conthey, à l'échelon inférieur, une année plus tôt.

Sauf que Joël Monteiro ne verra pas Berne, ou du moins pas tout de suite. Il a été prêté avec effet immédiat et jusqu'au terme de la saison à Stade-Lausanne-Ouchy, 4e de Challenge League. Il a d'ailleurs déjà effectué son premier entraînement avec ses nouvelles couleurs, où il entrera en concurrence pour une place en pointe avec Yanis Lahiouel, Zeki Amdouni et l'autre nouvelle recrue stadiste, Guy Mbenza.