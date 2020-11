Séparation inattendue au LS – Joel Monteiro sommé de retourner au Team Vaud M21 Pour avoir refusé de prolonger son contrat, le jeune attaquant ne jouera plus avec le club de la Tuilière. André Boschetti

Joel Monteiro – ici contre le FC Zurich – ne jouera plus pour le Lausanne-Sport. À moins qu’il ne revienne sur sa décision de ne pas accepter l’offre de prolongation de contrat que lui a faite le LS. Ce qui apparaît peu probable. KEYSTONE

Cette semaine, le Lausanne-Sport a emménagé dans son magnifique stade de la Tuilière. En championnat, sur le plan comptable, l’équipe de Giorgio Contini peut être créditée d’un bon début de parcours. Quand les circonstances l’ont permis, le néo-promu est même parvenu à enchanter son exigeant public grâce à un jeu agressif et porté vers l’offensive. Tout cela avec la contribution de plus en plus marquée de talents prometteurs, du cru et d’ailleurs.

Successeur éphémère de Zeqiri

Un premier petit bilan intermédiaire que le plus optimiste des supporters vaudois n’osait même pas imaginer, il y a deux mois. Mais qui est quelque peu terni par la toute récente relégation de Joel Monteiro dans le Team Vaud M21. Considéré comme un titulaire par Giorgio Contini depuis le départ à Brighton d’Andi Zeqiri, le jeune attaquant (21 ans) est en effet l’une des belles découvertes lausannoises de cette entame de championnat. Son absence - pour cause de maladie - contre Lugano, il y a deux semaines, s’était d’ailleurs fait sentir sur le front de l’attaque. Désormais rétabli, on s’attendait à revoir le nom du natif de Sion dans la liste des convoqués pour le périlleux déplacement à Saint-Gall. Or vendredi, le frère d’Elton n’a brillé que par son absence lors de la séance matinale. «Il a dû retourner avec le Team Vaud M21», confirme sans autre commentaire Giorgio Contini.