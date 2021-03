De la 5e division aux Young Boys – Joël Monteiro: un parcours cabossé, la confiance d’un frère et Kobe Bryant Le buteur valaisan se raconte, parle de ses évictions du Lausanne-Sport et des juniors du FC Sion et de sa toute fraîche signature à Young Boys, qui l’a prêté quatre mois à Stade-Lausanne. Florian Vaney

Joël Monteiro, qui vient de signer un contrat avec Young Boys, évoluera jusqu’à la fin de la saison avec le Stade-Lausanne-Ouchy. PATRICK MARTIN

Joël Monteiro (21 ans) se trouvait devant sa télévision lorsque Young Boys a réalisé le génial exploit d’éjecter le Bayer Leverkusen d’Europa League. Quelques heures plus tard, il signait un contrat le liant pour les 40 prochains mois avec le club de la capitale, fer de lance du football suisse et digne porteur de drapeau à l’international. Deux ans plus tôt pourtant, le Valaisan jouait encore avec ses potes en 2e ligue inter au FC Conthey. Son point de départ à lui.

Joël, on commence par le début? Le début pour moi, c’est le FC Sion. J’y ai effectué tous mes juniors, jusqu’en M18.