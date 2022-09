Le coup de fourchette – Joey Bangkok amène la Thaïlande à Chessel Apinya Pratipasen Uldry concocte les plats délicieux de son enfance dans une ambiance où la convivialité n’est pas un vain mot. La rédaction

Joey Uldry présente un plat d'apéritif avec une bolognaise thaï au centre de l'assiette, accompagné par des tomates de Saint-Triphon et un plat de crevettes au curry jaune. Chantal Dervey

Tuk-tuk devant la terrasse, chariot traditionnel de cuisine de rue à l’intérieur: aucun doute sur l’origine du restaurant asiatique de Chessel. D’autant plus que son nom fait référence à la capitale de la Thaïlande. The Joey Bangkok a été fondé par Apinya Pratipasen Uldry. Dans un décor moderne et cosy, il compte 22 places assises, plus 12 sur la terrasse.