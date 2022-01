Revue culinaire incarnée – JoeyStarr lance son magazine de cuisine Le rappeur et acteur publie le premier numéro de «Five Starr», trimestriel voué à la popote, aux produits, à l’alimentation. Et à son instigateur, aussi. Jérôme Estebe

La couverture du premier numéro. Cherchez la Starr. DR

Imagineriez-vous Jean-François Piège créer un magazine de heavy metal? Non, bien sûr. Mais Dieu sait… Tenez, JoeyStarr, la moitié de NTM, le rappeur furax, l’acteur à la gueule sauvage, vient de lancer une revue culinaire. Sa revue à lui. Oui.

ça s’appelle «Five Starr»: 145 pages, des recettes en pagaille, des articles de fond, des portraits d’artisans, un quiz, des adresses et tout et tout. Le premier numéro du trimestriel, arrivé sans hâte en Suisse, se cache dans certains de nos kiosques.

Histoires humaines

Mais qu’est-ce qui lui prend, à l’indomptable «Jaguarr»? On le savait capable de jouer du verbe et du micro, voire des poings. Le voilà qui se déchaîne aux fourneaux. «J’aime la bouffe, écrit-il dans l’édito. J’aime la gastronomie, la bistronomie, la cuisine populaire, noble, moléculaire, française, pas française, j’aime manger, dévorer, savourer, à toute heure de la journée.» Bref, le Suprême a les crocs. En or, les crocs. «Mais le produit, ce n’est qu’un alibi. Ce qui m’intéresse, ce sont les histoires humaines. »

Bien sûr, l’égotisme du sommaire peut surprendre. Starr a mouillé le tablier. Il est partout. À toutes les pages. Sur la moitié des photos. Les recettes, ce sont les siennes. Les adresses aussi. Les entretiens, c’est lui qui les mène. Les portraits, c’est lui qui les écrit. «J’ai rencontré tous les gens qu’on interviewe, expliquait-il en décembre à BFMTV. J’ai été à la conception de tout, avec les pages sur le mur et tout. J’adore imposer mon diktat, c’est mon magazine.» Aucun doute là-dessus.

Gros mots

Avec le style qui va avec: tutoiement de rigueur, gros mots en cascade, graphisme pétaradant. Un brin social (la cuisine des réfugiés), un rien régional (le dossier sur le Pays basque), fouineur (portrait de chefs et d’artisans pas forcément exposés), frondeur et bricolé, Five Starr fait de judicieux pas de côté, par exemple avec l’interview d’un gastro-entérologue, «l’un des meilleurs de la place de Paris quand il s’agit de parler intestins, microbiote et bactéries». Ledit docteur est le «poto» du rappeur. Il l’a soigné. Trois pages plus loin, on tombe sur un article à propos de la cuisine des… «couilles». Voyez le zapping thématique.

Vu l’investissement personnel de l’instigateur de la revue, on s’inquiète toute de même de la longévité du projet. Que mettra-t-il dans le numéro suivant? N’a-t-il pas déjà raclé tous les fonds de ses placards? Pour durer, il va peut-être falloir déléguer, Joey.

