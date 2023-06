Femme de lettres – Johanna Spyri cultivait l’ombre pour garantir sa liberté Autrice de 49 ouvrages et de l’un des livres jeunesse les plus lus au monde, l’écrivaine zurichoise a fui la lumière. Un film réhabilite cette artiste. Irène Languin

L’un des rares portraits de Johanna Spyri. ARCHIVES SIKJM

Lorsque «Heidi» sort en 1880, le succès est foudroyant. Tout le monde s’éprend de cette fillette au caractère solaire et frondeur, qui n’aime rien tant que gambader dans les pâturages. Cette affection ne s’est jamais démentie, et la seule évocation de ce prénom suffit à convoquer tout un univers. Mais qui se souvient de Johanna Spyri? De la créatrice de l’un des livres pour enfants les plus lus au monde (plus de 50 millions d’exemplaires vendus à ce jour), il reste peu de traces. Sorti l’an passé, un documentaire intitulé «Le cauchemar de Heidi» et signé par Anita Hugi rend hommage à l’autrice alémanique, en éclairant les raisons qui ont participé à son invisibilisation. Le film sera diffusé sur Arte ce dimanche 4 juin à 17 h 40.