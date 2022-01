Ski de fond – Johannes Hoesflot Klaebo n’a jamais tremblé Le fondeur norvégien a géré son avance lors de la terrible montée vers l’Alpe Cermis. Il remporte le Tour de ski 2021-2022 avec plus de 2 minutes d’avance sur Bolshunov. Victoire de la Russe Natalia Nepryaeva chez les dames. Sport-Center

Johannes Hoesflot Klaebo est le grand vainqueur du Tour de ski 2021-2022. keystone-sda.ch

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo s’est adjugé le Tour de ski 2021-2022, au terme de la dernière étape, la terrible montée vers l’Alpe Cermis, à Val di Fiemme (Italie). Klaebo avait une avance conséquente au départ de cette ultime étape: près de 2 minute sur le Russe Alexander Bolshunov.

Il a parfaitement géré son affaire, terminant à la cinquième place de l’étape – à 34’’9 du vainqueur, son compatriote Sjur Roethe –, et précédant Bolshunov de deux rangs et de quelque 3 secondes. Au général final, Klaebo s’impose avec une avance de 2’03’’2 sur Bolshunov et de 3’14’’5 sur le Finlandais Ivo Niskanen.

Après le retrait de Dario Cologna, quatre Suisses étaient encore en lice. Ce mardi, Jonas Baumann a été le meilleur d’entre eux (16e à 1’12’’7). Suivent Roman Furger (19e à 1’20’’1), le Valaisan Candide Pralong (27e à 1’33’’9) et Cyrill Fähndrich (40e à 2’29’’2). Au classement final, Baumann termine au 18e rang (+6’49’’8), Furger au 33e (+10’18’’2), Pralong au 39e (+11’14’’0) et Fähndrich au 44e (+12’26’’3).

Dames: Nepryaeva gère aussi son avance

Chez les dames, la Russe Natalia Nepryaeva (26 ans) n’a, elle non plus, pas craqué lors de cette dernière étape du Tour de ski. Nepryaeva, qui possédait 1’12’’ d’avance sur la Suédoise Ebba Andersson au départ de cette course de 10 kilomètres en mass start, a parfaitement géré son avantage.

Quatrième de l’étape à 32’’3 de la gagnante du jour, la Norvégienne Heidi Weng, la Russe a certes lâché des plumes face à sa principale concurrente, deuxième à 7 secondes de Weng. Mais elle a réussi à conserver sa lucidité pour remporter cette édition 2021-2022 du Tour de ski avec 46’’7 d’avance sur Andersson et 1’07’’7 sur Weng.

Deuxième en 2019 et 2020, Nepryaeva est devenue la première fondeuse russe à remporter le Tour de ski.

Côté suisse, Nadine Fähndrich a pris la 26e place de cette dernière étape (+2’43’’9) et Lydia Hiernickel la 37e (+4’02’’0). Au général final, Fähndrich termine 18e (à 6’14’’6 de Nepryaeva) et Hiernickel 37e (à 11’16’’7).

Natalia Nepryaeva est devenue la première Russe à remporter le Tour de ski. keystone-sda.ch

