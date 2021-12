L’entraîneur du LHC en danger? – John Fust: «Je sais qu’on doit faire mieux» Déjà battu à Rapperswil et par Bienne, Lausanne a bouclé sa semaine sur un troisième revers consécutif jeudi à Lugano. De quoi faire grise mine dans les rangs vaudois. Chris Geiger - Lugano

John Fust connaît les rouages du métier d’entraîneur. Keystone

En début de saison, le LHC visait une qualification directe pour les play-off. Trente-deux matches et 18 défaites plus tard, il envisage fébrilement une place parmi les dix premiers de National League. Car la semaine noire vécue par les Vaudois – revers contre Rapperswil, Bienne et, donc, Lugano – a des conséquences au classement. Neuvièmes et à bonne longueur (12 points) du sixième Zurich, les Lions ne bénéficient que d’un petit matelas (quatre unités) d’avance sur Ambri, onzième.