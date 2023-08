Retour sur la glace du LHC – John Fust: «Nos joueurs suisses ont des choses à prouver» Le directeur sportif du Lausanne HC a pris le temps d’évoquer l’intersaison et la concurrence interne chez les Lions. Interview avant le premier match amical (samedi, à 17 h 45, à Viège). Ruben Steiger

Les premiers jours du mois d’août sont synonymes de reprise des entraînements sur la glace des clubs helvétiques. Plusieurs émotions marquent ce moment. Si les sourires sur le visage des joueurs illustrent la joie de se retrouver, ils cèdent rapidement leur place à la détermination. Les choses sérieuses commencent après une pause, parfois trop longue. C’est le cas du Lausanne HC. Les Lions, toujours dirigés par le Canadien Geoff Ward, patinent déjà le couteau entre les dents à la Cooly Arena, en attendant de retrouver leur antre.

En coulisses, John Fust a sensiblement amélioré le contingent, notamment au niveau des étrangers avec les arrivées des défenseurs suédois Lawrence Pilut et Christian Djoos et de l’attaquant finlandais Antti Suomela. Interview avec le directeur sportif lausannois avant le premier match de préparation du LHC (samedi, à 17 h 45, à Viège).

Comment se sont déroulés les cinq mois entre la fin de la saison et cette reprise sur la glace dans votre rôle de directeur sportif? La saison actuelle avait déjà débuté bien avant la fin du dernier championnat. Une fois notre défaite contre Zoug le 4 mars 2023, il est néanmoins devenu officiel qu’on devait se projeter sur le nouvel exercice. On a commencé par les traditionnels entretiens individuels avec les joueurs et le staff d’entraîneurs. On a pris le temps afin d’opérer les bonnes décisions. On voulait savoir qui on était en tant que groupe, où on voulait aller, quel est le potentiel de cette équipe et enfin quels changements étaient nécessaires. On a répondu à toutes ces interrogations et, maintenant, c’est un travail quotidien afin d’être compétitifs et d’atteindre nos objectifs.

Puisque vous évoquez les objectifs, quels sont-ils pour cette saison 2023-2024? On doit faire mieux que l’année dernière. La saison passée, on a observé le plancher de notre équipe. Il manquait un point pour jouer les play-off et pour être parmi les huit concurrents pour le titre. Notre objectif est donc d’y faire partie au printemps prochain. La ligue est plus compétitive que jamais. Avec six étrangers, on a vu que même les plus petites équipes étaient dangereuses et viser la qualification en play-off.

Avec une année de recul, comment voyez-vous ce changement sur le nombre de joueurs importés? Le championnat a été très attractif pour les spectateurs. Le public a vu le meilleur niveau qui n’a jamais été pratiqué en Suisse. Il est en revanche trop tôt pour analyser les potentiels effets collatéraux pour l’équipe nationale, notamment le cas des gardiens, ou sur le développement des jeunes joueurs. Ce qui est certain, c’est que ce changement a nivelé l’écart entre les équipes. Si tu as un bon power-play et de bons étrangers, tu peux survivre et tenir tête à tes adversaires.

Pour améliorer l’équipe, vous n’aviez pas beaucoup de marge de manœuvre en raison de la durée des contrats, comment avez-vous géré cette situation? Après les analyses de fin de saison, on a estimé avec le staff d’entraîneurs qu’on possédait une bonne base. Il manquait en revanche une hiérarchie dans le contingent. J’entends par là une première ligne qui a de l’impact. Je pense qu’on a engagé des étrangers plus performants. L’an dernier, on a été victime d’une certaine fragilité défensive en raison des blessures. C’est pourquoi on a pris la décision de se séparer de Martin Gernat et d’ajouter deux défenseurs étrangers qui sont capables de jouer selon le système que Geoff Ward veut mettre en place. Notre défense sera très solide cette année.

Genève-Servette a remporté le titre en s’appuyant sur les meilleurs étrangers du pays. Cela vous a-t-il inspiré dans votre recrutement? La formule s’est avérée gagnante pour eux. On ne peut pas copier ce qu’ils ont fait, mais on peut en revanche en tirer des leçons. J’ai le sentiment que notre contingent s’est renforcé. Notre potentiel de réussite sur le power-play est meilleur. L’addition de Théo Rochette doit aussi être mise en avant. Et il ne faut pas oublier les joueurs suisses. Plusieurs d’entre eux ont des choses à prouver. C’est le cas de Ronalds Kenins et Michael Hügli, qui ont eu des saisons décevantes par rapport à leurs qualités. Le travail des coachs consistera à les remettre dans les bonnes dispositions afin qu’ils performent à leur plein potentiel. À l’interne, on estime que 80% de nos joueurs peuvent faire un pas en avant. Si tel est le cas, on sera très compétitif.

Quelles sont vos attentes sur les nouvelles recrues étrangères? Le hockey se joue en équipe. Ils doivent en priorité s’intégrer au groupe, car, à Lausanne, on essaye de créer une certaine culture. On attend évidemment qu’ils aient un impact sur le jeu. L’an passé, il y a eu certaines périodes lors desquelles nos étrangers, pour différentes raisons, n’ont pas été en mesure d’avoir l’impact souhaité. De leur côté, Pilut, Djoos et Suomela doivent jouer leur jeu. Du nôtre, il faudra les utiliser à bon escient en fonction de leurs qualités. On ne s’attend pas à ce que Suomela soit le meilleur joueur défensif de la ligue, on s’attend à ce qu’il étale son talent de buteur. Les deux défenseurs suédois auront la mission de stabiliser notre défense et d’être les fusées de lancement de notre jeu offensif.

Le groupe est de qualité, mais il est aussi très fourni (3 gardiens, 9 défenseurs et 18 attaquants). N’est-ce pas trop? Il est vrai que le cadre est profond. C’est à la fois un luxe et un problème, car les places et le temps de glace seront difficiles à obtenir. On a hérité de tout cela à cause des nombreux contrats signés à long terme. On espère que cette profondeur nous sera utile. Le rôle de Geoff Ward et de ses assistants sera de gérer tout cela du mieux possible. Cette concurrence poussera les joueurs à ne pas se reposer sur leur acquis, car on détient la solution à l’interne si quelqu’un n’est pas au niveau.

Sans compter les joueurs qui seront prêtés au HCV Martigny (Swiss League) dans le cadre du partenariat, des départs sont-ils envisageables? Pour le moment, on est satisfait de tout le monde. Les joueurs qui sont là ont envie de jouer pour le LHC. On croit en eux. Notre effectif est probablement plus large que celui des autres clubs, et c’est à nous d’utiliser cela comme un avantage. Au besoin, le prêt d’un joueur pour du temps de glace, solution utilisée l’an dernier, sera abordé en temps voulu. Mais pour le moment, tout le monde aura sa chance. La compétition pour les places et le temps de jeu est ouverte.

Le LHC est-il actif dans le sens des arrivées? Non, on est au complet. D’ailleurs, aucun joueur n’est en test durant cette préparation estivale. On apprécie les qualités présentes au sein de notre contingent. Il convient de trouver la bonne alchimie et la concurrence interne décidera des places et des rôles de chacun dans l’alignement.

