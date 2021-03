Quelles solutions pour le LHC? – John Fust: «Nous sommes actuellement dans un creux» Dans une phase délicate, le Lausanne HC a l’occasion de se relancer dès ce samedi face à Fribourg Gottéron, un concurrent direct. Il en va de ses espoirs d’accrocher le top 4. Grégory Beaud

John Fust et le staff technique du Lausanne HC ont identifié les problèmes qui minent actuellement le club. KEYSTONE

Huit défaites en onze matches. Le bilan comptable du Lausanne HC n’est pas glorieux. Les Lions sont actuellement bien loin de ressembler à l’équipe conquérante et dominante du début de saison. Que s’est-il passé pour que la troupe de Craig MacTavish passe de plus de deux points par match à moins d’une unité par rencontre depuis bientôt un mois? John Fust y voit plusieurs causes. «Nous avons connu plusieurs quarantaines et des blessures au même moment, détaille l’entraîneur-assistant. Cela nous oblige à beaucoup solliciter certaines individualités. Depuis quelque temps, une fatigue se fait ressentir et nous sommes actuellement dans un creux. Il ne faut pas s’en cacher.»