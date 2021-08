Hockey sur glace – John Gobbi est le nouveau CEO de Fribourg-Gottéron Le choix s’est porté sur l’ancien défenseur de Genève et Lausanne notamment, qui prendra ses fonctions au 1er octobre 2021. Il succèdera à Raphaël Berger. Sport-Center

L’ex joueur et directeur financier du LHC, John Gobbi, est devient le nouveau CEO de Fribourg-Gottéron. VQH

Après que l’actuel CEO Raphaël Berger a fait part de sa démission au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration de Fribourg-Gottéron a porté son choix sur John Gobbi pour lui succéder.

Le Tessinois de 40 ans, un ancien international helvétique, a porté les couleurs d’Ambri, Lausanne, Zurich et Genève entre 1999 et 2018. Il a ensuite occupé différentes fonctions au sein du Lausanne Hockey Club (Directeur financier et administratif et Directeur général du Mouvement junior).

En parallèle à sa carrière sportive, Gobbi a obtenu un bachelor en Gestion d’entreprise puis enchaîné avec un master en Comptabilité-Contrôle et finance. Le président de Fribourg-Gottéron, Hubert Waeber, est statisfait d’avoir pu régler ce dossier rapidement: « je suis très satisfait d’avoir pu trouver rapidement une personne dont les compétences correspondent parfaitement à nos attentes ». De son côté John Gobbi a exprimé sa gratitude aux dirigeant fribourgeois. «Ils m’ont choisi parmi beaucoup de très bons candidats et me réjouis de rejoindre un club très bien structuré, doté d’une superbe infrastructure ainsi que d’une équipe ambitieuse ».

John Gobbi va débuter son activité au 1er octobre 2021. D’ici-là, les derniers détails concernant la phase de transition avec Raphaël Berger seront réglés afin d’assurer la transmission des dossiers.

