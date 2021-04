Autobiographie trash – John Waters, quand le mauvais goût devient un art de vivre Le pape du cinéma trash couche ses souvenirs par écrit et n’épargne personne, surtout pas lui-même. Pascal Gavillet

John Waters à Locarno en 2019. DR

John Waters, suite et fin. Le cinéaste ne fera sans doute plus de films, mais il continue à écrire. Et c’est presque encore plus subversif. Dans «M. Je-sais-tout», sous-titré «Conseils impurs d’un vieux dégueulasse», il n’est tendre avec personne, et surtout pas avec lui-même.

Ce livre de mémoires débute par la narration du tournage de «Polyester», faisant suite à «Shock Value», sa précédente autobiographie, qui s’arrêtait précisément avant ce film. Ce récit inaugural est épique. Dément. Irracontable. Donc à lire, forcément. En quelques semaines, le quartier de Baltimore où il tourne le film lui voue une haine farouche. La scène de l’accident, avec fausse hémoglobine et cadavres mutilés, provoque la colère des paroissiens, qui croient que tout est vrai. Waters ne dément rien. La présence d’un rocker punk, puis de Divine et d’un jeune premier dépravé recruté sur place n’arrange pas les choses.