Joli succès pour cette troisième édition du tournoi in-line de Pully où douze équipes de copains composées pour la plupart de joueurs de LN se sont disputé le trophée. Au terme d’une belle journée ensoleillée, de luttes acharnées, l’expérience a fini par faire la différence.

Au Collège de Mallieu, c’est, comme en 2019, la formation des All Blacks composée des organisateurs qui s’est imposée. C’est devant une belle affluence, que Johnny Kneubühler, l’attaquant d’Ambri Piotta et ses copains Valentin Pilet, Loïc In-Albon, Joachim Vodoz, Steven Macquat et Anthony Pittolaz ont pris le meilleur en finale (1-0) sur les Blind Boys de Charles Rodondi, Félix Ruffieux, Virgil Thévoz, Aurélin Mroczek, Lionel Heughebaert et de Florian Vuichard.