Après des jours de tension – Johnson et Von der Leyen évitent de justesse une guerre des vaccins Alors que la Commission européenne avait recommandé quelques heures plus tôt d’interdire l’exportation de vaccins hors de l’UE, les deux dirigeants ont fait retomber la tension. Tristan de Bourbon - Londres

Boris Johnson a tenté toute la journée de faire retomber la pression entre Bruxelles et Londres. AFP

Après une semaine de tensions intenses, le premier ministre britannique, Boris Johnson, et la présidente de la Commission européenne ont calmé le jeu sur la question des vaccins contre le Covid-19. «Au regard de notre interdépendance, nous travaillons sur les pas spécifiques que nous pouvons prendre, à court, moyen et long terme, pour créer une situation gagnante-gagnante et étendre l’approvisionnement de vaccins à tous nos citoyens, a indiqué leur communiqué commun, publié en début de soirée mercredi. L’ouverture et la coopération mondiale de tous les pays sont clés pour mettre fin à cette pandémie.»