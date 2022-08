Jolanda Neff, vous avez tout gagné ce qu’il y a à gagner dans votre sport. Où puisez-vous encore votre motivation? Dans la volonté d’établir des records que personne ne pourra battre dans les trente prochaines années?

Pas du tout. Je ne suis absolument pas animée par l’envie de laisser un tel héritage. Quand je prendrai ma retraite sportive, j’aimerais qu’on se souvienne de moi, certes. Mais j’aimerais que les gens se souviennent d’une athlète fair-play et passionnée qui est toujours allée au bout d’elle-même et qui a travaillé de la bonne manière. Les records et les succès devront rester des anecdotes en regard de ces valeurs. Mais bon, pour le moment, sachez que j’ai encore faim de victoires même si je ne passe pas mon temps à les compter. Gagner des courses me rend heureuse, c’est le plus beau sentiment du monde.