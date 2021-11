Grammy Awards – Jon Batiste et Justin Bieber en tête des nominations Avec 11 nominations, le musicien de jazz afro-américain de 35 ans, devance largement la mégastar de la pop canadienne de 27 ans et ses huit nominations.

Le chanteur Justin Bieber a huit nominations pour les Grammy Awards. AFP

Le musicien de jazz américain Jon Batiste et le chanteur canadien Justin Bieber sont en tête des nominations pour les Grammy Awards, les récompenses de l’industrie musicale américaine, selon la liste dévoilée mardi.

Avec 11 nominations, le pianiste afro-américain de 35 ans, également artiste de R&B, devance largement la mégastar de la pop canadienne de 27 ans et ses huit nominations. Doja Cat et H.E.R. en récoltent également huit, Billie Eilish sept. Olivia Rodrigo, une chanteuse et actrice américaine de 18 ans, a aussi sept nominations.

Les lauréats seront annoncés le 31 janvier 2022 à Los Angeles au cours de la 64e cérémonie des Grammy Awards retransmise sur la chaîne CBS, un des cinq grands réseaux de télévision nationale aux États-Unis, et bien sûr aussi sur internet.

Le pianiste afro-américain Jon Batiste a 11 nominations pour les Grammy Awards. AFP

«Varié et diversifié»

Pour Harvey Mason Jr., président de l’académie de l’industrie musicale des États-Unis (Recording Academy), cité dans un communiqué, «ces nominations reflètent la beauté du paysage musical d’aujourd’hui, varié et diversifié».

Pour répondre aux critiques récurrentes sur le manque de diversité dans les nominations, les professionnels ont ajouté deux catégories prestigieuses aux huit des années précédentes.

