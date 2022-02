Écrivain islandais – Jon Kalman Stefansson, capitaine courageux Sur le bateau ivre de son imagination, ce romancier au long cours embarque sans trop savoir où l’amour le mènera. Cécile Lecoultre

Jón Kalman Stefánsson, auteur finlandais à l’attraction universelle. JF PAGA

À force de le pratiquer, gageons que Jón Kalman Stefánsson s’amuserait à l’idée d’inspirer la méfiance à qui croiserait ses ouvrages aux titres abscons en librairie. Voyez «D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds» en 2015, quand la gloire l’a pêché en traduction française. Ce gros roman suivait le cosmique «Tristesse des anges», l’énigmatique «Lumière d’été, puis vient la nuit», tout récemment réédité en poche. Une merveille, où les larmes «ont la forme d’une barque à rames», où l’autodérision pétille sous l’extase. «Devons-nous reconnaître que nous sommes des idiots?» Mais voilà que l’énergumène a réussi à égarer, une fois de plus.

«Je suppose que, sexuellement, je suis plus attiré par les femmes que par les hommes, mais j’ignore si j’embrasse correctement ou si j’étreins joliment.» Jón Kalman Stefánsson, écrivain

Son dernier titre, qui barre une briquette de 700 pages, claque alors comme un reproche incantatoire: «Ton absence n’est que ténèbres». Il faut faire confiance à cet écrivain qui en préambule, admet que les artistes islandais ont tendance à muer en «macareux moines, aurore boréale, jacuzzi alimenté par des sources d’eau chaude». Ces gens du nord semblent tremper dans de trop longs hivers. Les statistiques locales enregistrent d’ailleurs un pourcentage invraisemblable d’écrivains qui noircissent des pages à l’encre de leurs nuits blanches.

L’amnésie inspire

Jón Kalman Stefánsson ne fait pas exception. Sauf que lui qui barbote dans ses fjords intimes, se décrasse de toute préoccupation éditoriale, sinon celle de rester fidèle à lui-même. Son treizième ouvrage transpire les symptômes de «la grande œuvre malade», de celles qui provoquent rires et chatouillements de plaisir, agacements aussi. C’est à ne rien y comprendre mais l’auteur aussitôt, vient rassurer. Cela ne peut pas vibrer autrement. Le narrateur est amnésique.

De quoi exciter la curiosité d’un explorateur en «terra incognita». Là où d’autres perdraient la boule, notre Islandais enfourche le délire. «Je me suis si radicalement perdu de vue que je ne sais même pas quels sont mes plats préférés, quels vins j’apprécie le plus, j’ignore si j’ai des enfants, si je suis marié, en union libre, quelle équipe je soutiens dans le championnat d’Angleterre de football; je suppose que, sexuellement, je suis plus attiré par les femmes que par les hommes, mais j’ignore si j’embrasse correctement ou si j’étreins joliment.»

Généalogie amoureuse

Dans une urgence frénétique, le type bizarre couche 120 ans de généalogie amoureuse, comme un somnambule s’accrocherait aux lambeaux de sa pauvre mémoire, comme un naufragé qui dérive et patauge dans la mer de l’oubli. «Nous portons perpétuellement en nous le passé, continent invisible et mystérieux qui affleure parfois, quelque part entre le sommeil et la veille. Un continent dont les montagnes et les océans influent en permanence sur les couleurs du temps et les chatoiements de lumière que nous abritons.»

Et tout y passe, échecs, renaissances, joies, chagrins, tout ce cortège d’émotions ordinaires et pourtant sublimes du commun des mortels. Des blocs narratifs se dessinent, comme des rocs plus précis dans le flou romanesque. Aldís, pour les beaux yeux d’Haraldur, a largué un fiancé, une ville, pour la cambrousse. Pétur Jónsson, docte pasteur, marié et père de famille, sort de sa léthargie avec Guδriδur, jeune paysanne spécialisée dans l’étude du lombric.

«La vie est parfois si difficile que cela se voit depuis la Lune.» Jón Kalman Stefánsson, écrivain

Avec une fantaisie dramatique, Jón Kalman Stefánsson accumule les losers. «La vie est parfois si difficile que cela se voit depuis la Lune.» Il y a Eírikur, le musicien malheureux en amour, aux humeurs plus mélancoliques encore que ses poules dépressives, que seuls ses trois chiens Border Collie semblent apprécier. Il y a les tordus, les paumés, les alcooliques qui pullulent dans ces fjords paumés de l’ouest. Des docteurs en démonologie, des savants plus pacifistes aussi, qui étudient la galaxie des mondes, l’infinie voûte céleste. Et ces filles aux sourires étranges qui ravagent leurs dernières illusions. C’est souvent là que l’écrivain vous cueille: «Sois prudent mon amour – le pire, c’est de mourir si lentement qu’on s’en rend à peine compte.»

La musique console

L’original en rajoute même une couche, par orgueil peut-être, en concédant n’avoir pas encore touché au but initial. Pourtant après soixante ans, dont la moitié en écriture, sa barbe rousse de sexagénaire se pique de poils gris. Une sagesse émerge. «Le Diable a créé l’homme et quand Dieu a vu que c’était trop tard pour l’effacer, il nous a donné la mauvaise conscience et la musique. Et il a donné l’eau chaude de la géothermie aux Islandais.» Il n’y a plus qu’à plonger.

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.