Retour à la maison – Jonathan Dubas signe à Vevey L’ailier fort de 29 ans s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Vevey Riviera Basket. Ugo Curty

Jonathan Dubas a notamment été champion de Suisse avec Monthey en 2017. Keystone

Vevey Riviera Basket a annoncé la signature Jonathan Dubas (29 ans) pour les deux prochaines saisons. L’international suisse, originaire de Vevey, a notamment connu des expériences en Belgique (Willebroek) et en Suède (Norrköping). Champion de Suisse avec Monthey en 2017, l’ailier jouait avec les Lions de Genève la saison dernière.

En 20 matchs, Dubas a tourné à plus de 8 points et 6 rebonds pour 24 minutes de jeu en moyenne. «Fort de toute l'expérience emmagasinée depuis une dizaine d'année, il saura transmettre son bagage et son énergie à notre jeunesse», a affirmé le club veveysan.