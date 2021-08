Motocyclisme – Jorge Martin, une «première» au GP de Styrie Sur le Red Bull Ring, à Spielberg en Autriche, l’Espagnol de 23 ans a signé sa première victoire en MotoGP. Avec un leader du championnat, Fabio Quartararo, qui n’a que 22 ans, la jeune garde a pris le pouvoir. Jean-Claude Schertenleib

L’Espagnol Jorge Martin a remporté son premier Grand Prix en MotoGP. AFP

C’était son sixième départ en GP, sa deuxième pole position et, surtout, sa première victoire: à 23 ans, l’Espagnol Jorge Martin (Ducati) a écrit une jolie page d’histoire sur le Red Bull Ring, à Spielberg (Autriche). Aux premières loges dès les premiers mètres de course, le «rookie» a su rester concentré lorsque ce GP de Styrie a été arrêté au troisième tour, après un accident qui aurait pu être dramatique: chute de Dani Pedrosa, sa KTM qui s’enflamme immédiatement au milieu de la piste et l’Italien Lorenzo Savadori (Aprilia) qui se retrouve devant un mur de feu et un nuage noir et qui n’évite pas le choc.

Jorge Martin (Ducati) a écrit une jolie page d’histoire sur le Red Bull Ring, à Spielberg (Autriche). AFP

Si Pedrosa s’est immédiatement relevé – il allait même signer l’autre exploit du jour, en terminant dixième, trois ans après son dernier départ en GP! -, Savadori a dû passer par le centre médical, où rien de grave n’a été constaté.

Les hommes de service du circuit allaient être mis à contribution, d’abord pour éteindre le feu, puis pour nettoyer l’endroit de l‘accident, à l’aide de produits spéciaux.

Quartararo solide leader

Finalement, une quarantaine de minutes après le premier départ, les feux s’éteignaient une seconde fois, Jack Miller (Ducati), Jorge Martin et le champion en titre Joan Mir (Suzuki) étant les plus rapides en action. Miller n’allait pas éviter la faute en tentant de garder le contact avec le leader du championnat, Fabio Quartararo (tout content de sa troisième place, avec sa Yamaha), alors que devant, Martin ne commettait pas la moindre erreur, pour signer cet exploit historique.

En MotoGP, la jeune garde a définitivement pris le pouvoir (Valentino Rossi termine treizième). Au championnat du monde, l’avance de Quartararo sur son compatriote Johann Zarco est désormais de 40 points, le pilote Ducati ayant perdu deux places dans le dernier tour, face à Binder et Nakagami.

