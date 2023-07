Tour de France dames – Jorgensen résiste au retour du peloton La Danoise a remporté la 6e étape après une échappée victorieuse. Kopecky reste en jaune.

Emma Jorgensen s’est imposée devant Charlotte Kool et Lotte Kopecky (au centre). AFP

La Danoise Emma Norsgaard Jorgensen a remporté la 6e étape du Tour de France Femmes vendredi à Blagnac en Haute-Garonne, où la Belge Lotte Kopecky a conservé son maillot jaune.

Échappée en début d’étape en compagnie de deux autres coureuses, la rouleuse de l’équipe Movistar a résisté de justesse au retour du peloton pour devancer la Néerlandaise Charlotte Kool et Lotte Kopecky à la veille de l’étape pyrénéenne qui verra le peloton se lancer samedi à l’assaut des cols de l’Aspin et du Tourmalet.

Le trio composé de Norsgaard Jorgensen, de la Polonaise Agnieszka Skalniak-Sójka et de l’Espagnole Sandra Alonso a compté jusqu’à près de deux minutes d’avance.

Le peloton, qui semblait pouvoir avaler les attaquantes dans les derniers hectomètres a toutefois été désorganisé par une chute à la flamme rouge. Tout profit pour la Danoise qui s’est imposée en puissance de peu devant Kool.

Côté suisse, la Genevoise Elise Chabbey, la Bernoise Marlen Reusser et la Zougoise Elena Hartmann ont terminé avec le peloton, à une seconde de la gagnante. Ce qui ne change rien au général, Reusser (22e) pointe à 5’09’’, Chabbey (36e) à 15’53’’ et Hartmann (87e) à 41’43’’.

Arrivée au Tourmalet, samedi

Ce Tour prendra de la hauteur samedi et pourrait vivre une journée décisive avec l’étape pyrénéenne proposant l’ascension du Col de l’Aspin (première catégorie) et surtout l’arrivée au sommet hors catégorie du Tourmalet, au terme d’une étape courte (90 kilomètres) et disputée en fin de journée.

Après les vingt secondes de pénalité infligée à Demi Vollering jeudi (pour abri prolongé derrière la voiture de son équipe), la Néerlandaise compte douze secondes de retard derrière sa compatriote Annemiek van Vleuten, championne du monde et tenante du titre.

La bataille s’annonce terrible entre la vainqueure sortante et sa dauphine de l’an passé, à l’image de ce qu’elle fut au printemps lorsque Van Vleuten s’imposa pour huit secondes seulement.

