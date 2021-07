Euro 2020 – Jorginho et Busquets, interprètes décalés du football moderne Dans un football toujours plus athlétisé, les milieux de l’Italie et de l’Espagne, opposés mardi (21 h) en demi-finale de l’Euro 2020 font office de régulateurs grâce à une lecture du jeu inégalable. Valentin Schnorhk

L’Italien et l’Espagnol, qui s’affrontent en demi-finale de l’Euro 2020 ce mardi à Wembley (21 h), incarnent mieux que quiconque ce football où l’on bouge mieux que l’on court. AFP

Dans le recueil des Fables de La Fontaine, celle-ci aurait pu avoir sa place. Dans le football moderne, rien ne sert de courir vite et d’être un monstre athlétique si l’on réfléchit mieux que les autres. La morale se met au service de ceux qui ont pour principal attribut un cerveau, un «QI foot».

Et une technique pour l’assister. Le déplacement sur 50 centimètres vaut parfois beaucoup plus que le sprint de 30 mètres. Et tant pis pour l’évolution toujours plus athlétisée du jeu. Être à contre-courant permet parfois de mieux réguler le torrent.

Jorginho et Sergio Busquets ont érigé en devise cette vision. L’Italien et l’Espagnol, qui s’affrontent en demi-finale de l’Euro 2020 ce mardi à Wembley (21 h), incarnent mieux que quiconque ce football où l’on bouge mieux que l’on court. C’est une question de mouvement et de représentation dans l’espace.