Coupe d’Afrique des Nations – Joseph-Antoine Bell: «Il est légitime de s’indigner» L’ancien gardien camerounais est un mythe. Pour ses parades, mais aussi parce qu’il a été l’un des premiers gardiens noirs à évoluer en France. À 67 ans, il pose un regard cru sur la manière dont l’Europe continue de traiter le football africain. Patrick Oberli

Joseph-Antoine Bell a été le premier gardien africain à atteindre les quarts de finale du Mondial, en 1990. Alain De Martignac / Icon Sport/Getty Images

Avant même qu’elle ne débute, la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun a fait couler beaucoup d’encre. Entre joueurs retenus par leurs clubs en Europe, attaques «politiques» contre le Cameroun et conditions de jeu, c’est comme si le monde du football reléguait le tournoi continental à un rôle annexe. Manque de considération? Sans revenir sur les faits de jeu et les drames, Joseph-Antoine Bell, 67 ans, mythique gardien du Cameroun aux trois Coupes du monde, tente de prendre un peu de hauteur. Pour lui, c’est une question de culture et d’éducation. De compréhension aussi. Mais le meilleur gardien africain de tous les temps se veut positif. Depuis les années 70, les choses changent. Son continent et ses joueurs ne doivent juste pas se résigner. Entretien avec une légende, aujourd’hui consultant radio au timbre de voix de vieux sage et qui n’a pas peur de s’engager.