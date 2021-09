Hockey sur glace – Josh Jooris s’entraîne avec Ge/Servette L’Ex-Lausannois devrait s’engager dans la journée avec le club des Vernets. Nicolò Ugazzi, un jeune défenseur tessinois, se trouvait aussi sur la glace ce vendredi matin. Christian Maillard

Josh Jooris ne portera plus le maillot du Lausanne HC. Keystone

Surprise ce matin aux Vernets avec l’apparition de deux nouveaux visages. Comme on le laissait entendre la veille, l’ex-joueur de Lausanne HC Josh Jooris se trouvait bien à l’entraînement avec les Aigles. L’attaquant de 31 ans, qui a évolué durant deux saisons à Malley, n’entrait plus dans les plans des dirigeants du club vaudois. Tanner Richard (blessé) étant encore indisponible pour quelques semaines, Jooris devrait être d’attaque dès demain à Langnau. On en saura plus dans la journée.

Un autre renfort se trouvait sur la glace ce vendredi. Ge/Servette, qui connaît actuellement des soucis au niveau de ses défenseurs avec trois gros blessés, va pouvoir compter sur le jeune Tessinois Nicolò Ugazzi, 20 ans, qui débarque de Lugano. Il devrait être à disposition des Grenat ce samedi à Langnau.

Nicolò Ugazzi quitte Lugano pour GE Servette. Keystone

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.