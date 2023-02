Challenge League – Josias Lukembila, le Vaudois qui peut faire pleurer le LS L’ancien attaquant lausannois s’est imposé comme le meilleur buteur du FC Wil. Cet hiver, il a décliné la proposition d’effectuer le chemin dans l’autre sens. Il s’en explique avant un rendez-vous décisif. Nicolas Jacquier

En 55 matches sous le maillot saint-gallois, Josias Lukembila a déjà inscrit 18 buts et offert 14 assists. KEYSTONE

Dans sa carrière naissante, Josias Lukembila (23 ans) a toujours été associé au Lausanne-Sport. C’est dans ce club, celui de la ville où il est né, qu’il y a effectué sa formation et qu’il devait signer son premier contrat de footballeur. Et c’est naturellement sous les couleurs de ce même LS, après le déménagement de celui-ci de la Pontaise à la Tuilière, qu’il a fait ses premières apparitions en Super League, marquant même un but contre Bâle en février 2021.