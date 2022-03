A lire cette semaine – Jouer en couleur avec Hervé Tullet et autres petits plaisirs «La danse des mains», un album phénoménal, permet de faire des tâches sans s’en mettre partout. Mais aussi des livres plus noirs pour les plus grands. Cécile Lecoultre Caroline Rieder

«La danse des mains», une chorégraphie multicolore

Hervé Tullet, un grand enfant aux trouvailles géniales, notamment «La danse des mains». BAYARD

Jeunesse Hervé Tullet, sculpteur de formes et de couleurs, semble retomber en enfance depuis toujours, réinventant le monde dans des kaléidoscopes qui sautent aux yeux, ondulent sur des tapis volants. Performeur d’exception à la bougeotte imaginative, cet inclassable créateur fonctionne en interaction. De New York à Seoul… et même dans votre salon, son art s’offre ici en kit ludique.

Car la lecture de «Danse avec les mains» relève de l’expérience sensorielle. D’un doigt qui caresse un bleu Klein à l’empoignade d’un coin cartonné, une chorégraphie s’esquisse. Fort de son précédent concept, «L’expo idéale» qui eb 2018, permettait à chacun de réaliser son petit musée personnel, l’artiste libère le geste avec une spontanéité décomplexée. Et de retrouver le plaisir de faire des tâches sans en mettre partout… CLE

Un livre interactif à la solide couverture cartonnée pour résister aux manipulations les plus folles. DR

«Frans Masereel», visionnaire en noir et blanc

Un style inimitable que celui de Frans Masereel (1889-1972) qui publia il y a un peu plus de 100 ans, son premier récit muet, «La passion d’un homme». DR

En 2018, avec « Frans Masereel, l’empreinte du monde », les éditions Martin de Halleux redécouvraient cet artiste pacifistique, engagé et adulé au siècle dernier par les plus grands, de Herman Hesse à Stefan Zweig. C’était l’occasion de marquer les 100 ans du premier roman muet de cet artiste, «La passion d’un homme» racontée en 25 images.

L’hommage des éditions Martin de Halleux en 2018.

Un somptueux roman graphique vient à son tour célébrer ce visionnaire, précuseur de ce genre hybride. En noir et blanc directement infusé du style de l’artiste qu’il rematérialise, «Frans Masereel» raconte comment ce Belge antimilitariste (1889-1972) trouve en Suisse un éditeur qui dès 1918, publie ses drôles de romans en gravure. Sa force percutante vient des films expressionnistes allemands alors populaires qui lui inspirent des récits sans dialogues, véritable terrain d’expérimentation ouvert sur-le-champ social d’une époque trouble.

Un essai biographique passionnant, en miroir avec l’artiste qui la dessine et celui dont il traite, aux éditions Casterman. DR

À son tour, lui empruntant sa sobriété si explicite, le Syrien Hamid Sulaiman reconstitue l’architecture d’une vie taillée au burin, aussi rebelle que sa propre trajectoire d’humaniste contrarié. Dans une osmose naturelle, ces cases sculptées en noir et blanc vibrent avec une violence viscérale, pourtant dépouillée dans d’ultimes élégances. CLE

«Les fantômes du presbytère», le souffle du noir

Daniel Sangsue, expert en fantômes. DR

Maison hantée La pneumatologie? Désignant en théologie l’étude du Saint-Esprit, le terme s’est étendu à la science des fantômes. C’est justement la spécialité de ce professeur à la retraite, qui emménage avec sa femme dans un presbytère aveyronnais du XVIIIe siècle, accolée à une église et face à un cimetière. Des événements étranges surviennent bientôt. Le couple doit se rendre à l’évidence: leur maison est hantée.

Or, loin d’effrayer le narrateur, la nouvelle le ravit. Son sujet d’étude se manifeste enfin à lui! De facture classique, le roman fait des clins d’œil aux récits fantastiques du XIXe siècle, avec un suspense habilement maintenu et une grande érudition. Rien d’étonnant puisque l’auteur, l’écrivain et professeur de littérature française Daniel Sangsue, est un spécialiste des fantômes dans la littérature. CRI

DR

