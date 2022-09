US Open de tennis – Joueuses abusées: Azarenka tire le signal d’alarme La Biélorusse a brisé un tabou en dénonçant l’influence maléfique, voire criminelle, de certains coachs dans le tennis. Simon Meier New York

Victoria Azarenka s’est qualifiée samedi pour les 8 es de finale de l’US Open. Dans la foulée, elle a accompli quelque chose de bien plus important. AFP

Il s’est déjà dit bien des choses, depuis le début de l’US Open, dans la salle d’interview du stade Arthur-Ashe, et il s’en dira encore pas mal. C’est là que joueuses et joueurs mettent des mots sur leurs succès ou leurs revers. On y exprime sa joie ou sa déception, ses espoirs en vue du prochain tour ou sa détermination à bosser dur pour revenir plus fort. Des fois, il n’y est question d’à peu près rien, entre langue de bois et interlocuteurs de marbre.