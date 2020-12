Défendre l’intérêt des femmes dans les médias – Journalista, un réseau pour défendre les journalistes féminines Les femmes apparaissent moins dans les médias que les hommes et sont régulièrement harcelées sur leur lieu de travail. Un nouveau réseau entièrement féminin vise à offrir des solutions à cette problématique et offrir un espace sécurisé pour toutes les journalistes. Maxime Kissou

En novembre dernier, une enquête fouillée du journal Le Temps faisait état de harcèlements en tous genres, de gestes déplacés et d'abus de pouvoir. La parole s’était alors libérée (photo ci-dessus), et Journalista compte bien profiter du mouvement pour continuer de faire avancer la cause des femmes dans les rédactions romandes. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Un nouveau réseau romand de journalistes s’apprête à voir le jour. Baptisé «Journalista», il vise à défendre la cause des femmes et des minorités au sein des médias romands. Le but sera tant de proposer un journalisme sans biais de genre que de trouver des solutions permettant une dynamique respectueuse au sein des rédactions. «Nous sommes neuf journalistes, expertes en médias ou en questions de genre, explique Vicky Huguelet, porte-parole du collectif. Nous nous sommes rencontrées en février, au cours d’une activité de DécadréE (ndlr: une association active dans la cause féministe au sein des médias), dont nous sommes une émanation.» Journalista est non mixte, cela afin de préserver un espace de parole et de partage sécurisé pour les femmes.

Rappelant la récente affaire de harcèlement à la RTS, ainsi que l’émergence de la page Instagram Swissmediatoo dénonçant les abus faits aux femmes journalistes, Journalista indique la nécessité de se faire connaître rapidement afin de profiter du mouvement existant pour trouver des solutions à une problématique toujours présente. Vicky Huguelet précise que le réseau est un complément aux possibilités déjà existantes: «Nous nous réunissons et travaillons depuis six mois sur ce projet, et les derniers événements nous ont juste incitées à accélérer notre lancement.»

50% des femmes sont régulièrement harcelées

Journalista rappelle que les chiffres plaident leur cause: les femmes n’apparaissent que très peu dans les médias (24% des interventions médiatiques), sont régulièrement harcelées sur leur lieu de travail (50%), et sont sous-représentées dans les postes dirigeants. Vicky Huguelet insiste sur la nécessité d’action dans les rédactions romandes: «On sent qu’il y a un vrai besoin. Rien que pour nous, les fondatrices, se retrouver et discuter des problématiques rencontrées au travail et dans le quotidien, cela nous a fait du bien.»

Concrètement, le réseau offrira des espaces de dialogue informels à ses membres, et proposera même du mentorat aux plus jeunes. L’association compte aussi mettre des outils et des informations à disposition du plus grand nombre possible, ainsi que des formations. «Le programme est prévu pour janvier, reprend Vicky Huguelet. D’ici là, nous aimerions travailler à partir des attentes de chacune afin d’offrir la meilleure qualité possible dans nos activités.»

À noter encore que Journalista se décline sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

Leur prochaine séance d’information, ouverte à toutes, aura lieu vendredi 11 décembre dès midi.