Brésil - Journée à haut risque avec des manifestations pro-Bolsonaro

Décret pour limiter la modération des réseaux sociaux

Jair Bolsonaro a pris lundi un décret qui modifie les règles de la modération de contenu sur les réseaux sociaux et pourrait, d’après les critiques, entraver le combat contre la désinformation. Le décret, à effet immédiat mais qui doit être entériné par le Congrès pour qu’il ait force de loi, vise à combattre «la suppression arbitraire et injustifiée de comptes, profils et contenus par les fournisseurs», explique le secrétariat à la Communication du gouvernement.

La nouvelle disposition établit une série d’hypothèses pour lesquelles il y aurait un «juste motif» pour supprimer des contenus ou suspendre des utilisateurs (par exemple la commission de délits, de violences) et impose de nouveaux protocoles aux plateformes pour appliquer ces suspensions. «Cette mesure provisoire limite de manière significative la capacité de restreindre les abus sur nos plateformes», a réagi un porte-parole de Facebook dans un email envoyé à l’AFP. Le réseau social «est en ligne avec l’expression de plusieurs spécialistes et juristes, qui affirment que la proposition viole les droits et les garanties constitutionnels».