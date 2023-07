Citoyennes, citoyens, êtes-vous libres si vous répétez, année après année, les mêmes rituels traditionnels? N’en seriez-vous pas plutôt prisonniers? Toute tentative de rénovation de vos girons, abbayes, célébrations cantonales ou nationales est-elle possible sans passer pour une profanation? Les copeaux de bois que vous foulez sont-ils les garants de vos coutumes patriotiques? Le virilisme est-il consubstantiel de l’identité vaudoise? Dessine-t-il une ligne de fracture au sein de la société?

Si vous répondez oui à la dernière question, il y aurait ainsi deux mondes qui se tournent le dos. L’un, cosmopolite et dégenré (pour ne pas dire dégénéré), serait fait d’urbanisations et d’urbanités coupées des réalités naturelles. L’autre, enraciné, serait l’univers de la «vraie vie» et des «vraies gens», ces tendres connaisseurs de la taille de l’homme (et un peu de la femme, sur le banc devant la maison). L’un étouffe dans le béton. L’autre s’aère au soleil de nos campagnes.

«Ce manichéisme populiste inspirera-t-il les orateurs du 1er Août?»

Ce manichéisme populiste inspirera-t-il les orateurs du 1er Août? Ou, au contraire, les syndics, pasteurs, présidents de Conseils, élus cantonaux et fédéraux, personnalités hors politique, tous plutôt attendus pour leurs mots rassembleurs, iront-ils jusqu’à se positionner sur la question d’un nouveau jour férié le 12 septembre, cette grande question historico-patriotique que les Chambres fédérales doivent traiter? D’après un coup de sonde numérique début mai («24 heures» / «Tribune de Genève»), trois répondants sur quatre y sont favorables. Les tribuns de mardi brosseront-ils cette majorité dans le sens du poil?

C’est à espérer. Car, en plus d’une fenêtre fériée dans le calendrier du monde du travail, cette nouveauté ouvrirait aussi les esprits sur une citoyenneté moderne, née au XIXe siècle. Une citoyenneté qui a pour vocation de tracer un signe d’égalité entre les humains, qu’ils soient attachés au mythe fondateur de la Suisse primitive du 1er Août ou pas.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

